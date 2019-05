Kamer neemt afscheid van Buma

De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van Sybrand Buma. Die wordt eind augustus burgemeester van Leeuwarden. Buma heeft zeventien jaar in de Kamer gezeten voor het CDA, waarvan achtenhalf jaar als fractievoorzitter.

Kamervoorzitter Arib typeerde Buma als een dossiervreter en een behendig debater. Volgens Arib is Buma een "stayer in de politiek, die zijn carrière langzaam opbouwde door steeds sterker en krachtiger in de race te komen, net zoals in de Elfstedentocht." Buma heeft die in 1986 zelf gereden.

Buma zei in zijn afscheidsbrief dat het debat gepolariseerder is dan ooit. Hij pleitte voor "een respectvol en eerlijk debat binnen de spelregels."

Ridder Buma

Aan het eind van het afscheid kreeg de vertrekkend CDA-leider een koninklijke onderscheiding: hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De CDA-fractie koos vorige week Pieter Heerma al als nieuwe fractievoorzitter. Heerma zei toen dat hij niet de ambitie heeft om ook partijleider te worden. Die nieuwe leider wordt pas gekozen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

In de Kamer wordt Buma opgevolgd door Hilde Palland, CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Kampen.