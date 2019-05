Actievoerders heffen blokkade Gasunie op

De actievoerders van Code Rood hebben de blokkade van het Gasunie-gebouw in Groningen opgeheven. De actie was volgens hen niet langer zinvol.

Maandag bezetten tientallen activisten het gebouw vanwege de aardbeving bij Westerwijtwerd vorige week. Ze wilden een vuist maken tegen de fossiele industrie en haar macht. Vannacht overnachtten enkele mensen voor de deur van het bedrijf.

Het effect van de actie was volgens Code Rood niet groot genoeg meer om ermee door te gaan. "We waren nog maar met ongeveer twintig mensen over", zegt een van de activisten tegen RTV Noord. "En Gasunie had haar werknemers opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken."