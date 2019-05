Staatstoezicht: versterking huizen Groningen nodig, gaswinning moet omlaag

De versterking van huizen in Groningen moet als een crisis worden aangepakt, zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een advies aan minister Wiebes van Economische Zaken, dat is uitgebracht naar aanleiding van de recente aardbeving bij Westerwijtwerd.

De versterking van door de aardbevingen beschadigde huizen komt volgens het SodM moeizaam op gang. De aardbeving bij Westerwijtwerd heeft geleid tot 2000 schademeldingen. Die komen boven op de 15.000 meldingen die al op afhandeling wachtten.

Het SodM spreekt van maatschappelijke ontwrichting, ook omdat duizenden Groningers door de aardbevingen last hebben van gezondheidsklachten die het gevolg zijn van stress.

Traag tempo

Als de versterking in het huidige trage tempo doorgaat, zal de maatschappelijke ontwrichting de komende tijd alleen maar toenemen, stelt het SodM. Daarom is een crisisaanpak nodig, waarbij schadeafhandeling en versterking worden samengevoegd in één nieuwe, sterke organisatie, die ruime bevoegdheden krijgt en een eigen budget heeft. Regels en procedures moeten worden aangepast.

Voor de korte termijn adviseert het SodM daadwerkelijk te beginnen met het versterken van zo'n driehonderd huizen die al zijn beoordeeld en niet te wachten op een herbeoordeling. Ook moet de Nationaal Coördinator Groningen meer bevoegdheden en een eigen budget krijgen.

Verder adviseert het SodM om de gaswinning verder omlaag te brengen. Volgend jaar zou niet meer dan 12 miljard kubieke meter gas moeten geworden gewonnen, in plaats van de 15,9 miljard die al geadviseerd was. Minister Wiebes lijkt dat een enorme uitdaging, hoewel het terugbrengen van de gaswinning al voorloopt op schema. "Het zal niet makkelijk worden."

Afweging

Op dit moment wordt gekeken naar aanvullende maatregelen om de winning nog sneller te laten dalen. "We zullen zover mogelijk proberen te komen, want het heeft natuurlijk serieuze gevolgen, zoals het SodM zelf ook aangeeft."

Het advies van het SodM zou volgens Wiebes betekenen dat de gaswinning onder de grens van de leveringszekerheid komt. "Dat betekent dat er een afweging moet worden gemaakt tussen de risico's die daaraan verbonden zijn en de impact van de gaswinning in Groningen."

Het advies sluit voor de rest wel goed aan op de maatregelen die hij nu bespreekt met de regio, vindt Wiebes. Half juni zal hij aangeven hoe ver hij denkt te komen met het verder terugdringen van de gaswinning.