Politieoperatie in Kosovo escaleert, Servië zet leger paraat

De Servische president Vucic zei op een ingelaste persconferentie dat de Kosovaarse politie gewelddadig heeft gehandeld tegen "ongewapende Serviërs" in Noord-Kosovo. "Servië doet er alles aan vrede en stabiliteit te bewaken, maar we staan klaar om onze mensen te beschermen", aldus Vucic.

In 2008 riep Kosovo eenzijdig de onafhankelijkheid uit, Servië beschouwt Kosovo nog steeds als Servische provincie. Vier gemeenten in het noorden van Kosovo, waar overwegend Serviërs wonen, weigeren zich te voegen naar de autoriteit van Pristina. Lange tijd bleef Belgrado zich bemoeien met Noord-Kosovo.

Broeinest van smokkelaars

Sinds 2011 voeren Belgrado en Pristina vredesgesprekken onder leiding van de Europese Unie. Daarbij werd onder meer afgesproken dat de Kosovaarse politie in de Servische gebieden moeten kunnen opereren en dat Belgrado's invloed daar moet afnemen.

In de praktijk lukt het Pristina nog moeilijk controle over het Servische noorden van Kosovo te voeren. Het gebied is mede daardoor een broeinest geworden van georganiseerde misdaad en smokkelgroepen. Niet alleen Serviërs, maar ook Albanese criminelen profiteren er van de wetteloosheid. De smokkel van waren is flink gestegen sinds Kosovo in november vorig jaar een importtarief van 100 procent op Servische producten invoerde.

Volgens de Kosovaarse minister van Buitenlandse zaken is de politieoperatie legitiem en wordt die ook in andere delen van Kosovo uitgevoerd, waar de meerderheid etnisch Albanees is. Hij benadrukt in een verklaring dat niet alleen Serviërs, maar ook Albanezen en mensen van andere etniciteiten zijn opgepakt.

Kosovo-conflict helpt niet voor EU-lidmaatschap

De operatie komt een dag na een opvallende verklaring van de Servische president Vucic. Bij een speciale sessie in het Servische parlement benoemde hij dat Servië de controle over Kosovo is kwijtgeraakt. "We moeten accepteren dat we verslagen zijn. We hebben Kosovo verloren", zei hij. Servië wil graag lid worden van de Europese Unie, het oplossen van het conflict met Kosovo is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

De NAVO-vredesmissie in Kosovo, KFOR, heeft laten weten op de hoogte te zijn van de politie-actie en zegt de situatie te monitoren. Zij roepen iedereen in Kosovo op kalm te blijven.

Het Russische ministerie van Buitenlandse zaken heef in een verklaring weten achter Servië te staan: "De arrestatie van Serviërs in Kosovo is een provocatie." De Kosovaarse president Hashim Thaci roept de Servische minderheid in Kosovo de strijd tegen georganiseerde misdaad te steunen.