Gewonden en veel stankoverlast bij brand in bedrijvenpand Vlaardingen

Een bedrijfsverzamelgebouw in de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen is in vlammen opgegaan. Drie personen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is niet bekend hoe ernstig hun verwondingen zijn. Twee anderen zijn met een ladderwagen uit het pand gehaald. Zij werden ter plekke gecontroleerd door de hulpdiensten.

Het is niet duidelijk of er meer gewonden zijn gevallen. "De brandweer is bij de achterliggende woningen aan het kijken of er meer slachtoffers zijn", zegt een verslaggever van RTV Rijnmond.

Stank

Het pand is deels ingestort en er komt veel zwarte rook vrij. In de omgeving wordt veel geklaagd over stank. Mensen die in de buurt wonen, wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden. Ook is er een NL Alert verstuurd.