OM mag beelden moordverdachte Thijs H. gebruiken

De ggz-kliniek Mondriaan in Maastricht moet de videobeelden van moordverdachte Thijs H. afstaan aan het Openbaar Ministerie. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

H. wordt verdacht van de moord op drie wandelaars eerder deze maand: een vrouw die haar hond aan het uitlaten was in de Scheveningse bosjes in Den Haag en een man en vrouw op de Brunssummerheide.

Beroepsgeheim

Het OM wil de beelden graag gebruiken voor het proces tegen Thijs H. Maar de kliniek wilde ze niet afstaan vanwege het medisch beroepsgeheim. De rechter-commissaris heeft nu besloten dat de benodigde informatie niet op een andere manier verkregen kan worden en vindt waarheidsvinding in dit geval zwaarder wegen dan het beroepsgeheim.

Thijs H. meldde zich op de dag van de moord op de Brunssummerheide bij de ggz-kliniek, maar hij wist korte tijd later te ontsnappen door een paar stoelen op elkaar te stapelen. Na een paar uur werd hij door zijn ouders teruggebracht naar de kliniek. Een dag later liep hij opnieuw weg.

Bloed op zijn kleding

Een psychiater constateerde dat H. bij binnenkomst bloed op zijn kleding en handen had. Hij zou ook hebben gezegd dat hij een paar uur op de Brunssummerheide had rondgezworven. Hierna werd besloten om hem op een gesloten afdeling te plaatsen en is er contact opgenomen met de officier van justitie. Later die dag is H. in de kliniek aangehouden.

Volgens de rechter-commissaris zijn er geen getuigen die hebben gezien dat H. de wandelaars om het leven heeft gebracht. Daarom is technisch en forensisch onderzoek nodig. De videobeelden kunnen daarbij van belang zijn, omdat daarop is te zien welke kleding H. op de dag van de moord droeg en welke spullen hij bij zich had.

De kliniek zegt in een verklaring de uitspraak te respecteren. "Alleen de rechter-commissaris kan beslissen dat het belang van de waarheidsvinding het belang van medisch beroepsgeheim overstijgt. Aan de beslissing ligt een uitgebreide en goed te volgen motivering ten grondslag", staat in de verklaring.