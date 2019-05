NL-Alert ook te zien op digitale reclamezuilen

De berichten van NL-Alert zijn voortaan ook op digitale reclamezuilen te zien. Het gaat in eerste instantie om 1200 zuilen verspreid over het land.

Bij een NL-Alert informeert de overheid het publiek over een noodsituatie. Er staat bijvoorbeeld in het bericht wat er aan de hand is en wat je moet doen. Het bericht wordt verstuurd via sms.

Dat gebeurde eerder dit jaar bijvoorbeeld na een ongeluk met een lekkende tankwagen bij Alblasserdam. Dat leidde tot veel stankoverlast.

Bus- en tramhaltes

Sinds december vorig jaar worden de berichten van NL-Alert ook al getoond op digitale vertrekborden bij bus- en tramhaltes. Nu de berichten ook op reclamezuilen zijn te zien, wordt het bereik verder vergroot.

Volgende week maandag wordt het halfjaarlijkse testbericht verzonden. Mensen kunnen dan checken of hun telefoon goed staat ingesteld om een NL-Alert te ontvangen.