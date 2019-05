Vriend Anne Faber: hoger beroep is emotionele gijzeling en mag niet lonen

Het hoger beroep in de zaak-Anne Faber is een psycho-emotionele gijzeling voor de nabestaanden. Dat zegt de vriend van Anne Faber. Zijn advocaat las een verklaring van hem voor tijdens de behandeling van het hoger beroep voor het gerechtshof in Arnhem.

Vorig jaar werd Michael P. veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het ontvoeren, verkrachten en doden van de 25-jarige Faber. Ook moet hij haar ouders en broer een schadevergoeding betalen van bij elkaar bijna 140.000 euro: ruim 55.000 euro voor de vader en ruim 40.000 euro voor zowel moeder als broer.

P. ging tegen de uitspraak in beroep. Hij houdt vol dat de rechters partijdig waren en dat zijn straf al van tevoren vaststond. Ook zegt hij dat hij door politieagenten is mishandeld tijdens zijn arrestatie.

Beklag is onbegrijpelijk

"In Nederland hebben we regels en rechten", zei P. vanochtend tegen het hof. "Als officieren, politiemensen je je rechten ontnemen, je letterlijk martelen, en daar staan geen consequenties tegenover, dan is dat een vrijbrief om mensen hun rechten te ontnemen."

P. zegt dat hij nog steeds last heeft van zijn schouder als gevolg van de hardhandige arrestatie. "Ik kan mijn backhand niet goed gebruiken bij tennis en heb last bij hoog tillen."

"Het is onbegrijpelijk dat hij zijn beklag doet over het handelen van de politie. Niet te bevatten dat dit de reden is voor het instellen van het hoger beroep. Hoger beroep zou niet mogen lonen", zei de vriend van Anne Faber via zijn advocaat. Door het hoger beroep wordt de familie nu volgens hem een jaar extra in een psycho-emotionele gijzeling gehouden.

Vader en moeder spreken ook

Na het voorlezen van de verklaring zei Michael P. dat het afschuwelijk voor de familie moet zijn om dit mee te maken. De rechter noemde P. in zijn vonnis een gewetenloze man die buitenproportioneel geweld heeft gebruikt.

De vriend van Faber zou eerst zelf spreken, maar kon dat niet meer opbrengen. De vader en moeder van het slachtoffer willen wel zelf gebruikmaken van hun spreekrecht. Zij komen later vanmiddag aan het woord.

Tijdens de zitting van vandaag kwamen ook de verdwenen juwelen van Anne Faber ter sprake, ook de groeibriljant die ze van haar vader had gekregen. De officier van justitie deed eerder een emotionele oproep aan P. om te vertellen waar de sieraden nu zijn, zodat de nabestaanden ze terug kunnen krijgen, maar P. herhaalde vandaag dat hij nooit sieraden op Anne's lichaam heeft gezien.

Verwacht wordt dat de advocaat-generaal later vanmiddag met de strafeis komt.