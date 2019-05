Gepuzzel in achterkamertjes, want wie gaat de Europese Commissie leiden?

Weber heeft niet de luxe die Juncker in 2014 had. Het parlement lijkt verdeeld over wie de Europese Commissie moet leiden. En dat geeft de Raad de mogelijkheid met alternatieven te komen. Zo suggereerde Macron bijvoorbeeld dat brexitonderhandelaar Barnier een goede keus zou zijn. De 68-jarige christendemocraat leidt namens de EU de onderhandelingen met de Britten over hun aanstaande vertrek.

Van de Bulgaarse directeur van de Wereldbank Georgieva tot de Deense lijsttrekker van de liberale familie Vestager: de lijst met potentiële opvolgers voor Juncker is lang. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle andere topfuncties die worden verdeeld.

Centrale Bank

Wie wordt bijvoorbeeld de voorzitter van de Europese Centrale Bank, of van de Europese Raad? En de 27 commissieleden die het beleid van de nieuwe president uit gaan voeren? De regeringsleiders moeten de nominaties voor deze commissieleden goedkeuren. Het parlement mag alleen stemmen over het hele team, niet over de individuele kandidaten.

"Het politieke schaakspel om deze posities wordt dus op al die borden gespeeld", zegt EU-correspondent Sander van Hoorn. Op 1 november moet de nieuwe Commissie in functie treden. Voorzitter van de Europese Raad Tusk hoopt dat binnen enkele weken de nieuwe samenstelling rond is.

"Het Europees Parlement lijkt daar niet zo'n vaart achter te zetten", zegt Van Hoorn. "Ik spreek diplomaten die zeggen: ga er maar van uit dat in het september, misschien zelfs pas in oktober in kannen en kruiken is."

Het is allemaal afhankelijk van hoe soepel de onderhandelingen verlopen. Zoals vanavond tijdens het etentje van regeringsleiders in Brussel.