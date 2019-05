Tornado's richten ravage aan in Indiana en Ohio

Zeker twee tornado's hebben een spoor van vernieling getrokken door de Amerikaanse staten Indiana en Ohio.

De meeste schade is vermoedelijk aangericht in Trotwood, Ohio. Even na 23.00 uur plaatselijke tijd werd het stadje getroffen door een tornado die volgens de National Wheater Service "groot en gevaarlijk" was. Veertig minuten later kruiste een tweede tornado het pad van de eerste.

Of er mensen zijn omgekomen of gewond zijn geraakt, is niet bekend. "We zitten er nog middenin, het is een puinhoop", zei een woordvoerder van de hulpdiensten.

Sneeuwschuivers

Even naar het oosten, in de buurt van de stad Dayton, raakte de Interstate 75-snelweg geblokkeerd. De beheerder stuurde vrachtauto's met sneeuwschuivers op pad om de rijbanen schoon te vegen. "Als ze weer open zijn, gaan we grondiger te werk", zei een woordvoerder. "Dan slepen we ook de beschadigde auto's weg." Ook veel andere wegen raakten geblokkeerd.

In Dayton zelf was een middelbare school als plek voor noodopvang aangewezen. Dat is herroepen, omdat ook de school beschadigd is geraakt.

Het Rode Kruis richt in totaal vier opvangcentra in voor mensen van wie het huis onbewoonbaar is geworden.