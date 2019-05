Wat gaat nieuwkomer Forum doen met al die zetels in de Eerste Kamer?

Lang leek het erop dat ze alleen de grootste zouden worden, maar dat is Forum voor Democratie uiteindelijk net niet gelukt: de partij van Thierry Baudet komt met twaalf zetels in de Eerste Kamer en moet de VVD naast zich dulden. Wel is Forum de grootste nieuwkomer in de senaat. De laatste keer dat een nieuwe partij in deze orde van grootte de Eerste Kamer binnenkwam, was in 2011. Toen haalde nieuwkomer PVV tien zetels.

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen kan een nieuwe partij die zo groot is een stevig stempel drukken op het debat in de Eerste Kamer. Maar om te beginnen, wat doet onze chambre de réflection eigenlijk? Kort gezegd: de Eerste Kamer beoordeelt wetten die door de Tweede Kamer al zijn goedgekeurd. Het idee is dat senatoren daarbij vooral kijken naar de kwaliteit en haalbaarheid van voorstellen, maar er komen natuurlijk ook partijpolitieke overwegingen bij kijken.

Deeltijdbaan

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een deeltijdbaan. De senatoren komen één keer per week bij elkaar, op dinsdag, om te debatteren en te stemmen. Jaarlijks beoordelen zij zo'n 300 wetsvoorstellen, waarvan ze er gemiddeld één verwerpen.

Het overgrote deel van de wetten wordt dus aangenomen. Om je een idee te geven: sinds 1945 verwierp de Eerste Kamer maar zeventig wetsvoorstellen. De meeste aangenomen wetten zijn 'hamerstukken'. Die worden aangenomen zonder discussie, met een klap van de voorzittershamer.