Wel drukte op wegen door ov-staking, maar geen extreme drukte

Door de staking in het openbaar vervoer is het op de wegen drukker dan normaal, maar extreme blijft tot nu toe uit. De filepiek werd om 7.45 uur bereikt, met 696 kilometer op de snelwegen, meldt de ANWB. Daarna nam de drukte weer af.

Volgens de ANWB is er vooral extra drukte op de wegen vanuit Brabant naar het noorden. Ook rond Rotterdam en Den Haag loopt het verkeer vast. Daarnaast worden automobilisten in een deel van het land gehinderd door zware buien.

Op station Amsterdam Centraal is het rustig. Volgens een woordvoerder van de NS is dat ook op andere stations het geval. "Nederland was goed op de hoogte van deze acties en is ook niet naar de stations gekomen", zegt hij.

Buitenlandse toeristen

Op Amsterdam Centraal staan wel buitenlandse toeristen die niet op de hoogte zijn de staking. Ze weten vaak niet dat er gestaakt wordt vandaag. Vanaf één spoor vertrekken er wel treinen naar Schiphol. In deze treinen is het tot nog toe rustig. De rechter bepaalde dit weekend dat de luchthaven bereikbaar moet blijven.

Op de wegen naar Schiphol is de drukte wel al merkbaar. Langs de A4 is een bord geplaatst om mensen te waarschuwen dat ze niet uitstappen. Rijkswaterstaat heeft mensen opgeroepen niet naar de luchthaven te komen als het niet nodig is.

Vrijwel al het openbaar vervoer ligt vandaag plat. Er rijden geen treinen, bussen en metro's. Het personeel wil op deze manier de eis kracht bijzetten dat de pensioenleeftijd 66 blijft.