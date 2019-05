'Zo verrassend is de ontwikkeling van Roglic niet'

De prestaties van Primoz Roglic worden door sommigen met argusogen bekeken. Zijn sterke optreden in de Giro d'Italia, uitspraken van oud-ploeggenoot Stef Clement en het onderzoek naar banden tussen de Sloveense wielersport en onder meer de bloeddopingzaak Operation Aderlass; het is voer voor verdenkingen.

Ook in het Sportforum gaat het over de Sloveen in Nederlandse dienst. "Ik vind dat heel veel mensen in Nederland boter op hun hoofd hebben", zegt wieleranalist Danny Nelissen.

Hij heeft dezelfde mening als Clement, die vorige week in het Sportforum zei dat Nederlanders met andere ogen naar Roglic zouden kijken als hij bij bijvoorbeeld Astana had gereden. "Wie bij Astana rijdt, doet alles verkeerd, omdat er ooit in het verleden iets gebeurd is. En dan rijdt er een Sloveen bij een Nederlandse ploeg en dan zou dat niet kunnen gebeuren", aldus Nelissen. Volgens mij is het Jumbo-team een voortvloeisel uit het oude Rabobank-team, waar alles fout ging. Het kan overal gebeuren."