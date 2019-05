Wekdienst 28/5: stakingsdag en hoger beroep Michael P.

En dan nog even dit:

De live action-versie van de Disney-film Aladdin is een groot succes. De film bracht in de VS na het eerste weekend 112 miljoen dollar op. Dat is meer dan verwacht en de film staat daarmee in de top-5 van de succesvolste 'Memorial Day weekenden' ooit. Het weekend waarin omgekomen Amerikaanse soldaten worden herdacht, is traditioneel een goed weekend voor nieuwe bioscoopfilms in Amerika.

Ook in Nederland doet de film het erg goed. Hij kwam hier uit het niets binnen op nummer één. Al 164.000 Nederlanders zagen de film en daarmee doet het sprookje het beter dan John Wick Chapter III, het nieuwe deel in de actiereeks met Keanu Reeves als voormalig huurmoordenaar.