Bendegeweld in Braziliaanse gevangenissen weer opgelaaid, 42 doden

In vier verschillende gevangenissen in het noordwesten van Brazilië zijn zeker 42 gevangenen gedood. Ze zouden zijn neergestoken en gewurgd. Dat melden de autoriteiten in de Amazonestad Manaus, een dag nadat er 15 mensen om het leven waren gekomen bij gevangenisrellen in die stad.

Medewerkers van de gevangenissen zouden de doden hebben gevonden bij routinecontroles. Sommige gevangenen zouden zijn opgeknoopt in hun cellen.

Rellen in Braziliaanse gevangenissen slaan vaak over, omdat drugsbendes de dienst uitmaken binnen de muren van vrijwel alle gevangenissen. Om te voorkomen dat het geweld zich verder verspreid, is de federale politie naar Manaus gestuurd.

Wekenlange gevangenisopstand

Twee jaar geleden vielen tientallen doden bij een wekenlange gevangenisopstand in Manaus. Dat kwam toen door een bendestrijd. De meeste geweldsuitbarstingen zijn het gevolg van een machtsstrijd tussen de drugsbendes Primeiro Comando da Capital uit São Paulo en Família do Norte uit het noorden.

De uiterst rechtse president Bolsonaro belooft al tijden de controle in de detentiecentra te herpakken. Ook wil hij meer gevangenissen bouwen om wat te doen aan de ernstige overbevolking in Braziliaanse instellingen.