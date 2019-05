Steekpartij in woonwijk Japan: zeker 16 gewonden, onder wie 13 kinderen

In de Japanse stad Kawasaki zijn in een woonwijk zeker zestien mensen neergestoken. Twee volwassenen en een kind lijken te zijn omgekomen, meldt de Japanse zender NHK.

Onder de slachtoffers zijn dertien kinderen, van 6 of 7 jaar oud. Er zijn berichten dat de slachtoffers bij een bushalte stonden te wachten.

Een verdachte is opgepakt. Volgens Japanse media stak de man zichzelf in de schouder of nek voordat hij werd gearresteerd en is hij buiten bewustzijn. Over zijn motief is nog niets bekend.

Op de plek van de steekpartij heeft de politie twee messen gevonden. Kawasaki is een voorstad van Tokio en ligt ten zuiden van de Japanse hoofdstad.