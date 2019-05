PvdA Loppersum: ministers zijn niet meer welkom na 'bevinkjes-opmerking'

De PvdA in Loppersum wil dat de gemeente bezoeken van ministers niet langer faciliteert. Dat zegt de partij in reactie op een opmerking van minister Wiebes, die de aardbeving in Groningen van vorige week "een bevinkje" noemde. Die opmerking leidde tot veel commotie en Wiebes bood zijn excuses aan.

"Door het woord bevinkje weet ik precies hoe Wiebes - ik heb al niet meer het fatsoen om meneer te zeggen - hierin staat. Als hij langs wil komen, moet dat met een gevulde portemonnee", zegt PvdA-raadslid Bultje. Het voorstel wordt gesteund door Loppersum Vooruit, dat samen met de PvdA de grootste partij is met eveneens drie zetels.

"We worden geschoffeerd. In bepaalde kringen is het beeld ontstaan dat bevinkjes en schade een fact of life zijn", zegt raadslid Warink van Loppersum Vooruit. Hij zegt verder dat VVD'er Ton Elias, die vrijdag "shit happens" zei over het Groningse gasdossier, met de dood is bedreigd. "Triest, maar het verbaast me niets."

'Gevolgen laten zien'

RTV Noord meldt dat burgemeester Engels begrip heeft voor de woede bij de partijen. Wel benadrukt hij dat het belangrijk is om ministers te verwelkomen, zodat ze de gevolgen van bevingen voor de inwoners kunnen zien. "De emoties van de bevolking staan bovenaan. Het gesprek met de inwoners en de ministers van vorige week was bijzonder en kan wel degelijk bijdragen aan de sfeer."

Engels probeert een afspraak te maken met minister Wiebes om een keer om tafel te gaan met de gemeenteraad. Raadslid Warink van Loppersum Vooruit vindt het opmerkelijk dat ministers vooralsnog alleen overleggen met het gemeentebestuur en enkele inwoners.