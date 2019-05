Spaanse ex-koning nu écht met pensioen: 'Tijd voor nieuw hoofdstuk'

De Spaanse oud-koning Juan Carlos trekt zich vanaf zondag terug uit het openbare leven. Dat meldt het Spaanse koningshuis. Juan Carlos trad vijf jaar geleden af, maar woonde wel nog officiële gelegenheden bij.

"Met een weloverwogen overtuiging heb ik vandaag mijn verlangen geuit om deze stap te zetten en op 2 juni te stoppen met alle institutionele activiteiten", zegt de 81-jarige Juan Carlos. In een brief aan zijn zoon, koning Felipe, schrijft hij dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Hij sluit het af met: "Ik neem deze beslissing als een trotse vader en met grote genegenheid. Een dikke knuffel van je vader."

Stijging populariteit

Volgens het voormalige staatshoofd heeft hij die beslissing vorig jaar genomen nadat hij zijn verjaardag had gevierd. Daarbij werd ook stilgestaan bij het 40-jarig bestaan van de huidige Spaanse grondwet.

Dat Spanje na de dictatuur van Franco een moderne democratie werd, heeft het land voor een groot deel aan oud-koning Juan Carlos te danken. Op 23 februari 1981 viel een groep militairen het parlement binnen. De staatsgreep mislukte met name door het optreden van de koning, want hij verscheen in het uniform van opperbevelhebber op de Spaanse televisie en veroordeelde de coupplegers. Carlos maakte hun duidelijk dat hij alleen tussen zes planken het paleis zal verlaten. Zijn populariteit steeg daarna enorm.

Verschillende schandalen

Carlos had al minder publieke optredens sinds hij in 2014 door zijn zoon werd opgevolgd. Hij woonde stierenvechten bij en bezocht de Formule 1. De oud-koning mag zich ook na zijn troonsafstand koning blijven noemen. Carlos heeft ook een speciale positie in het Spaanse rechtssysteem en kan niet voor een gewone rechtbank worden gedaagd, maar wel voor het hooggerechtshof.

Felipe hield zijn hem liever op afstand vanwege de vele schandalen die aan zijn vader kleven. In 2012 kwam Carlos negatief in het nieuws toen hij tijdens een olifantenjacht in Botswana zijn heup brak. Dat leverde hem veel kritiek op van milieuactivisten en van landgenoten omdat Spanje in recessie zat. Ook heeft hij mogelijk veel affaires en verschillende buitenechtelijke kinderen.

Carlos tobt daarnaast met zijn gezondheid. In april werd bekend dat hij was behandeld voor huidkanker.