Aladdin succesvoller dan verwacht: 112 miljoen dollar na eerste weekend

De live action-versie van de Disney-film Aladdin is een groot succes. De film bracht in de VS na het eerste weekend 112 miljoen dollar op. Dat is meer dan verwacht en de film staat daarmee in de top-5 van de succesvolste 'Memorial Day weekenden' ooit. Het weekend waarin omgekomen Amerikaanse soldaten worden herdacht, is traditioneel een goed weekend voor nieuwe bioscoopfilms in Amerika.

Ook in Nederland doet de film het erg goed. Hij kwam hier uit het niks binnen op nummer 1. Al 164.000 Nederlanders zagen de film en daarmee doet het sprookje het beter dan John Wick Chapter III, het nieuwe deel in de actiereeks met Keanu Reeves als voormalig huurmoordenaar.

Marwan Kenzari

De hoge bezoekersaantallen zijn goed nieuws voor de Tunesisch-Nederlandse acteur Marwan Kenzari. Niet eerder speelde een Nederlandse acteur een hoofdrol in zo'n succesvolle Hollywoodfilm. Kenzari gaf de afgelopen tijd geen interviews aan Nederlandse media, maar door veel internationale media wordt hij al geruime tijd gevolgd.

Zo wijdde het Amerikaanse nieuwsplatform CNBC onlangs een uitgebreid portret aan de acteur, waarin zij beschrijven hoe de jongen uit een achterstandswijk, de Haagse Schilderswijk, opklom tot een succesvol internationaal acteur met dank aan zijn eerste vriendinnetje.

Op sociale media werd Kenzari in de zomer trending topic toen de eerste foto's van hem als Jafar verschenen. Hij werd vanwege zijn uiterlijk omgedoopt als 'Hot Jafar', iets wat veel recensenten overnemen.

De recensies over de film zijn wisselend.