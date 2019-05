Eerste Kamer niet overtuigd van renteverhoging studielening

In de Eerste Kamer zijn ook regeringspartij D66 en ex-VVD-senator Duthler kritisch over het kabinetsplan om de rente op de studieleningen te verhogen. D66-senator Rinnooy Kan is er niet gerust op dat de maatregel de toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet in gevaar brengt.

Ook vreest de partij dat "schuldangst" zorgt voor extra stress bij studenten. "De toename van studenten met burnout is verontrustend", zei senator Rinnooy Kan bij het debat over de studieleningen, vanavond in de Eerste Kamer. "We zijn nu geenszins overtuigd."

Afgelopen week wilde de D66-woordvoerder nog niets zeggen of hij het omstreden wetsvoorstel van zijn partijgenoot minister Van Engelshoven van Onderwijs zou steunen. Ex-VVD-senator Duthler zei vorige week dat ze kritisch was. Vandaag somde ze enkele punten op waarom ze "niet overtuigd" is van de zin van het wetsvoorstel.

Bang

Duthler vraagt zich af wat de effecten zijn van de maatregel en ook snapt ze niet waarom deze verhoging nodig is voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Ook is ze bang dat de rente in de loop van de jaren opnieuw omhoog gaat. Duthler is benieuwd naar het antwoord van de minister, morgenavond.

Het plan van Van Engelshoven houdt in dat de rente op studieleningen niet meer voor vijf jaar wordt vastgezet, maar vanaf 2020 voor tien jaar. In de praktijk betekent dat een renteverhoging, want hoe langer de looptijd, hoe hoger het tarief. Bij een gemiddelde studielening van 21.000 euro en een afbetalingsregeling van 35 jaar zou het plan voor ex-studenten een kostenverhoging van 12 euro per maand inhouden, met een totaal van 5000 euro.

Petitie

De afgelopen weken hebben studentenclubs en politieke jongerenorganisaties de druk opgevoerd op de Eerste Kamerleden. Met een brandbrief en een petitie proberen ze duidelijk te maken dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van studeren in gevaar komt.

Regeringspartij VVD is wel voor, ook omdat het kabinet extra geld aan onderwijs uitgeeft. "De regering eet dat geld niet op, maar geeft het terug. De opbrengst gebruikt het kabinet immers om te investeren en lasten te verlichten zonder de staatsschuld te laten oplopen", aldus VVD-senator Bruijn. "Zo worden komende generaties niet met een nog veel groter rentekostenprobleem opgezadeld."

De minister antwoordt morgenavond, volgende week is de stemming. Alle oppositiepartijen zijn tegen.