Laatste Sumatraanse neushoorn-mannetje dood

De Sumatraanse neushoorn is niet meer te redden. Volgens Maleisische media en een natuurorganisatie die de neushoorns beschermt, is het laatste mannetje overleden op het eiland Borneo. Het dier had een naam; 'Tam' en is rond de 30 jaar geworden.

De Sumatraanse neushoorn is een van de vijf neushoornsoorten die nog bestaan. Er is nu nog een vrouwtje in Maleisiƫ over en in Indonesiƫ leven nog 80 vrouwelijke van deze neushoorns.

Fokprogramma

Vorig jaar deden de Indonesische regering en experts nog een ultieme poging om de Sumatraanse soort te redden. Een gezond vrouwtje werd toen gevangen voor een fokprogramma. Dat heeft niet mogen baten.

Er is een kans dat de Javaanse neushoorn hetzelfde lot te wachten staat, dat is een van de zeldzaamste diersoorten ter wereld. Ook de andere soorten neushoorns worden bedreigd. Vorig jaar overleed ook het laatste mannetje van de noordelijke witte neushoorns, maar er zijn nog wel zuidelijke witte neushoorns.

Volgens het Wereld Natuur Fonds lopen neushoorns risico om uit te sterven door het verdwijnen van hun leefgebied en de jacht op hun hoorn. De organisatie schrijft op zijn website dat er in de vorige eeuw 100 keer zoveel neushoorns leefden dan nu.