Rechter beslist over ondervraging oud-bewindslieden in zaak-Poch

Heeft de Nederlandse staat een dubieuze rol gespeeld bij de arrestatie van voormalig Transavia-piloot Poch in Spanje en zijn uitlevering aan Argentinië? Waren er politieke motieven om aan zijn arrestatie mee te werken? Die vragen stonden vandaag centraal in een rechtszaak in Rotterdam, waarin Poch' advocaat wil afdwingen dat enkele oud-ministers en oud-premier Balkenende onder ede moeten getuigen.

Poch werd in september 2009 op het vliegveld van Valencia in Spanje gearresteerd op verzoek van het Argentijnse Openbaar Ministerie. De Argentijnen verdachten hem van betrokkenheid bij de zogenaamde dodenvluchten van de militaire junta in de jaren zeventig. Tijdens die dodenvluchten werden tegenstanders van het Videla-regime boven zee uit vliegtuigen gegooid.

Politieke motieven

In 2017 sprak de rechtbank in Argentinië Poch vrij. Na acht jaar hechtenis kwam hij weer op vrije voeten. Poch stelt nu in een bodemprocedure de Nederlandse staat aansprakelijk voor zowel zijn arrestatie in Spanje als zijn uitlevering aan Argentinië. Volgens hem gebeurde dat alles met Nederlandse hulp. Zo werd Spanje getipt over de reisbewegingen van de oud-piloot en verstrekte het Nederlandse Openbaar Ministerie zijn vlieglogboek aan Argentinië.

Volgens Poch' advocaat Geert-Jan Knoops heeft Nederland uit politieke motieven meegewerkt aan de arrestatie in Spanje. Zo kon immers een lastig strafproces in Nederland worden voorkomen. Nederland kon Poch niet uitleveren aan Argentinië omdat hij sinds 1995 een Nederlands paspoort heeft. Omdat Nederland destijds geen uitleveringsverdrag had met Argentinië, zou hij in Nederland moeten worden berecht.

Zorreguieta

Knoops vermoedt dat de staat Poch niet in Nederland wilde vervolgen om een discussie te vermijden over de vader van koningin Máxima, Jorge Zorreguieta, tegen wie in Nederland aangifte is gedaan. Een Nederlands strafproces tegen Poch kon de vraag oproepen waarom hij niet werd vervolgd. Zorreguieta kwam regelmatig in Nederland. Hij was staatssecretaris en minister in het regime van dictator Jorge Videla. Knoops noemt de handelwijze van de Nederlandse staat onrechtmatig.

Minister Grapperhaus wees vorig jaar alle aansprakelijkheid voor Poch' aanhouding af. Om de miljoenenclaim tegen de Nederlandse staat te onderbouwen willen de advocaten van Poch zeven getuigen onder ede laten horen. Behalve oud-premier Balkenende en de oud-ministers Hirsch Ballin, Rosenthal, Opstelten en Verhagen wil Knoops ook een rechter van de rechtbank in Den Haag onder ede horen en een officier van justitie.

Speculatief

Landsadvocaat Cecile Bitter noemt de theorie van Knoops over de politieke motieven van Nederland speculatief. "Er was geen sprake van oneigenlijke of onzuivere motieven", aldus Bitter. Ze verzet zich tegen het horen van de zeven getuigen. "Een voorlopig getuigenverhoor is niet bedoeld om verantwoordelijkheid af te leggen over beleid."

Poch kreeg vandaag het laatste woord. Hij zei: "Ik wil meer waarheidsvinding. Dat is het enige wat ik vraag." Over vier weken maakt de rechter zijn besluit bekend.