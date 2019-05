Abou Jahjah keert de politiek de rug toe

De Belgisch-Libanese activist Dyab Abou Jahjah (47) stopt als politicus. Reden voor zijn vertrek is het teleurstellende resultaat met zijn partij Be.One bij de Belgische verkiezingen. De partij haalde net niet genoeg stemmen voor een zetel in het Brussels parlement.

De omstreden Jahjah is in Nederland vooral bekend vanwege zijn pamflet Pleidooi voor radicalisering dat in 2016 verscheen. Het was voor verschillende schrijvers aanleiding om te vertrekken bij uitgeverij De Bezige Bij, waar het boek verscheen. Ook was hij in 2016 te gast in het tv-programma Zomergasten, dit leidde tot felle kritiek en zelfs tot een aangifte.

Jahjah kwam vaak in opspraak vanwege zijn uitspraken. Zijn critici noemen hem antisemitisch. Over de aanslagen op 11 september 2001 schreef hij in zijn boek Tussen twee werelden dat hij een gevoel van victorie voelde. Ondanks dergelijke uitlatingen is hij bij veel Nederlanders en Belgen met een migratieachtergrond populair, vanwege zijn strijd tegen racisme.

Teleurstellende verkiezingen

Naast het Europees Parlement, stemden de Belgen gisteren ook voor het federale parlement en de regionale parlementen. "Voor mij is het nu over and out," zegt Jahjah tegen het Belgische tijdschrift Knack. "We zijn dichtbij gekomen, we hadden ten minste gehoopt op één verkozene. Toch mogen we trots zijn op de campagne die we hebben gevoerd."

Be.One werd in februari 2018 opgericht door Abou Jahjah, ondanks zijn vertrek blijft de partij bestaan en zal hij de partij blijven steunen. Dat hij nu stopt als politicus en activist betekent niet dat hij volledig naar de achtergrond zal verdwijnen. "Ik blijf in het debat en ik zal boeken en artikels blijven schrijven."