Miss India Holland-verkiezing loopt uit op rechtszaak

De Miss India Holland-verkiezing in Den Haag is uitgelopen op een rechtszaak. Vijf van de twaalf finalisten kwamen niet opdagen bij de verkiezing op 12 april. In een brief aan de organisator legden ze uit niet mee te doen vanwege seksuele intimidatie en gesjoemel.

De organisator, die het evenement door liet gaan, ontkent met klem. Hij is woest en heeft de vrouwen aangeklaagd wegens smaad, meldt Omroep West. De zaak dient morgen.

Twee missen zeggen tegen de regionale omroep dat er vanaf het begin allerlei verhalen waren over voorgaande verkiezingen die oneerlijk waren verlopen. "De organisator zei steeds dat hij alle rechtszaken gewonnen had, dus ik heb die verhalen niet echt serieus genomen", vertelt een van hen.

In elkaar geslagen

Dat verandert als er iets raars gebeurt op de laatste dag dat de missen samen trainen. "We waren net klaar toen er plotseling een paar jongens met een capuchon over hun hoofd het theater binnenkwamen. Ze liepen op de organisator af en sloegen hem in elkaar. Het was echt een gerichte aanslag. Daarna liepen ze rustig weg." De politie bevestigt aan Omroep West dat er iemand in elkaar geslagen is in het theater.

Twee dagen later krijgen alle twaalf missen een berichtje van een vrouw die bij de vorige verkiezing tweede werd. Daarin stond dat de verkiezing niet eerlijk was en dat er sprake was van seksuele intimidatie. "Ik las het in de bus naar school en mijn maag draaide zich om."

Een paar dagen voor de verkiezing komen de missen daarom bij elkaar om te bespreken hoe het verder moet. "Van verschillende kanten kwamen dezelfde verhalen over de organisator, ook over voorgaande jaren. Meisjes die seks met hem hebben en voorgetrokken worden. Het moest wel waar zijn," vertelt een van de missen. "Ik dacht meteen: ik kan niet meelopen in een verkiezing die fake is."

'Smaad en lasterpraatjes'

Volgens de advocaat van de organisator heeft de oud-deelneemster de missen overgehaald om niet mee te doen, zodat ze zelf de organisatie kon overnemen. "Deze dame beloofde aan de missen het evenement op een later moment te organiseren, zonder de organisator." De beschuldigingen van seksuele intimidatie noemt hij 'smaad en lasterpraatjes'.

De organisator spreekt van een hetze en eist dat de vrouwen niks negatiefs meer over hem mogen zeggen. Ook wil hij een rectificatie in de krant. De advocaat van de missen heeft 120 pagina's aan getuigenverklaringen ingediend en zegt dat er voldoende is om de stelling van de meisjes te onderbouwen.