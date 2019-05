Overnachtingen na speciale behandeling komen in het basispakket

Patiënten die ver moeten reizen voor een behandeling die meerdere dagen duurt, kunnen vanaf volgend jaar een vergoeding krijgen voor overnachtingen. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft dat bekendgemaakt samen met andere uitbreidingen van het basispakket.

Soms moeten mensen voor bepaalde behandelingen lange afstanden rijden om bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum terecht te kunnen. Tot nu toe werden dan alleen de reiskosten vergoed. Vanaf volgend jaar kunnen patiënten ook kiezen voor een logeervergoeding van maximaal 75 euro per nacht, als ze minimaal drie dagen achter elkaar worden behandeld.

Minister Bruins geeft als voorbeeld het gespecialiseerde protonencentrum in Groningen. "Patiënten worden daar vijf tot zeven weken, vijf dagen per week bestraald." Volgens hem is het steeds heen en weer rijden enorm belastend, waardoor mensen er vaak al voor kiezen om op eigen kosten een paar nachten in een hotel te verblijven.

Erg dure medicijnen mogelijk vergoed

Ook komt in het basispakket de zorg voor verstandelijk beperkten door specialisten ouderengeneeskunde en de artsen voor verstandelijk gehandicapten. Minister Bruins zegt dat hiermee de druk op de huisarts en de wijkverpleegkundige worden verlicht. Volgens hem kunnen mensen met een geestelijke handicap daardoor uiteindelijk langer thuis blijven wonen.

Een andere aanpassing is dat erg dure geneesmiddelen vergoed kunnen worden, als ze gemaakt worden in de apotheek. Momenteel worden medicijnen sowieso niet vergoed als het ministerie en een fabrikant het niet eens worden over de prijs. Het maakt dan niet uit of een apotheker het zelf maakt.

Bruins is van plan dat te veranderen. "Maar uiteraard alleen als de apotheekbereiding wel een acceptabele prijs heeft." Wat acceptabel is, zal onder meer worden gebaseerd op advies van Zorginstituut Nederland.