Roemeense parlementsvoorzitter nu echt de cel in

Roemenië en met name de PSD wordt al jaren geplaagd door corruptieschandalen. De sociaaldemocraten haalden bij de parlementsverkiezingen in 2016 nog 45 procent van de stemmen. Gisteren bij de Europese verkiezingen was dat nog maar 23 procent.

Dragnea was de spil in de discussie over de anti-corruptiewetgeving in Roemenië. De regering wilde vorig jaar de wetgeving versoepelen, vermoedelijk om Dragnea vrijuit te laten gaan, maar moest daar na massale protesten van afzien. Wel werd hoofdaanklager Laura Kövesi, die met succes veel corruptiezaken voerde, ontslagen.

Zere been

Internationaal werd Kövesi geroemd om haar aanpak, die voor een Oost-Europees land ongekend was. Het Europees Parlement wil haar aanstellen als nieuwe Europese openbaar aanklager, maar dat is tegen het zere been van de Roemeense regering.

In maart werd Kövesi in eigen land onder gerechtelijk toezicht gesteld. Ze wordt nu door justitie beschuldigd van omkoping. Ze kreeg een reis- en spreekverbod opgelegd, dat al snel weer werd ingetrokken. Kövesi zegt dat de Roemeense regering haar op deze manier zwart probeert te maken.