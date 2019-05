Scorende scheidsrechter: 'Ik kon wel door de grond zakken'

Paarhuis moest het doelpunt goedkeuren, want de scheidsrechter is een zogeheten dood speelelement. Een goal telt dus wel als die via de scheidsrechter in het doel belandt. Het komende seizoen veranderen de regels.

De spelers waren volgens Paarhuis niet boos. "Ze reageerden sportief, want ze hadden door dat het niet opzettelijk was." Harkemase Boys won de wedstrijd tegen Hoek uiteindelijk met 4-2.