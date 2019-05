Tientallen actievoerders blokkeren gebouw Gasunie

Actievoerders van Code Rood hebben de toegang tot het gebouw van de Gasunie in Groningen geblokkeerd. Hoelang de actie duurt, is nog niet duidelijk.

De blokkade is vanwege de aardbeving bij Westerwijtwerd vorige week. De beving had een kracht van 3,4 en was een de van zwaarste bevingen ooit in Groningen. De actiegroep strijdt naar eigen zeggen tegen de fossiele industrie en haar macht.

Er doen ongeveer dertig mensen aan de actie mee. "We verwachten dat er aanzienlijk meer mensen komen, ik had er tot nu toe eerlijk gezegd wat meer verwacht", zegt een woordvoerder van Code Rood tegen RTV Noord.

De Gasunie was van tevoren op de hoogte van de actie en heeft een mobiele wc voor de actievoerders neergezet. Ook werken zo veel mogelijk werknemers vanuit huis. "Wij hadden geen idee hoeveel mensen er zouden komen, we zaten met wat gezonde spanning", zegt een woordvoerder.

Wapenstokken

Het is niet voor het eerst dat Code Rood in Groningen protesteert. In augustus vorig jaar blokkeerden honderden actievoerders het tankenpark in Farmsum. Dat protest duurde enkele dagen.

De politie greep uiteindelijk in toen een deel van de demonstranten zich niet aan de actieregels hield. Daarbij gebruikten de agenten wapenstokken, meerdere actievoerders raakten gewond.