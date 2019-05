De grote vraag is nu: wie gaat met wie in het Europees Parlement?

Iedereen die wil meedoen aan een nieuwe Europese coalitie is vanavond van harte welkom. Dat is de boodschap die de christendemocratische leider Manfred Weber heeft gestuurd naar de andere partijen in het Europees Parlement.

Er is al veel telefonisch overleg geweest en afgelopen nacht gingen ook al de eerste mailtjes over en weer met voorstellen over de inhoud van het gesprek. De Duitser Weber, als leider van de grootste partij de belangrijkste kandidaat om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie, wil het vooral hebben over de thema's van een nieuw regeerakkoord.

Het zal vanavond vooral gaan over onderwerpen als klimaat, belastingen, handel, migratie en democratische hervormingen. De bedoeling is om in ieder geval af te spreken over welke thema's de partijen de komende tijd gaan onderhandelen.

Wensenlijstje

Bas Eickhout (GroenLinks), die namens de Groenen kandidaat is om Juncker op te volgen, wil zo veel mogelijk van zijn eigen programma terugzien. "Wij geven steun aan de partij die het programma zo groen en zo links mogelijk gaat maken."

Ook Sophie in 't Veld (D66), die de leider wil worden van de nieuwe liberale fractie, heeft een wensenlijstje. "We willen graag harde afspraken over klimaat en arbeidsmigratie. Bovendien willen we een nieuw kiessysteem, waardoor er voortaan trans-Europese lijsten kunnen komen", zegt ze.

Esther de Lange (CDA), vicevoorzitter bij de christendemocraten en de rechterhand van Manfred Weber, zegt dat iedereen die de EU een warm hart toedraagt mag meepraten. "We zullen vanuit het centrum moeten werken om een meerderheid te vinden. We voelen de verantwoordelijkheid om dat centrum sterker te maken, zodat we stabiliteit en Europese oplossingen kunnen bieden."