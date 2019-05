Arrestatie voor dodelijke caravanbrand in Meerlo

Een 38-jarige man is aangehouden voor een fatale brand in een caravan in het Limburgse Meerlo, afgelopen januari. Bij de brand kwam de bewoner van de caravan om het leven.

In de nacht van 23 op 24 januari werd de stacaravan op een camping in brand gestoken. Na het blussen van het vuur werd een lichaam aangetroffen. Uit dna-onderzoek bleek dat het slachtoffer de bewoner van de stacaravan was.

De verdachte werd vanochtend aangehouden in Wanssum, dat grenst aan Meerlo. De man komt uit Maashees, net over de grens met Brabant.