Fiat Chrysler wil fuseren met Renault

Autofabrikant Fiat Chrysler Automobiles (FCA) wil fuseren met het Franse Renault. De Italiaans-Amerikaanse autobouwer heeft een voorstel daarover gestuurd aan het bestuur van Renault. Dat bedrijf zegt het voorstel te bestuderen.

De fusie moet een gezamenlijke jaarlijkse besparing van 5 miljard euro opleveren. In een verklaring zegt Fiat Chrysler dat het een gelijkwaardige fusie moet worden, waarbij de aandelen voor 50 procent in handen komen van FCA-aandeelhouders en voor 50 procent van aandeelhouders van Renault. Het fusiebedrijf zou in Nederland zijn hoofdvestiging krijgen.

FCA en Renault maken jaarlijks samen 8,7 miljoen auto's en zouden na een fusie de op twee na grootste autobouwer ter wereld worden. Fiat Chrysler produceert, naast Fiat en Chrysler, ook onder meer Alfa Romeo, Dodge, Jeep en Maserati.

Nissan en Mitsubishi

Renault heeft nu een alliantie met de Japanse autobouwers Nissan en Mitsubishi. Het is niet duidelijk wat er met die alliantie gebeurt als Renault en Fiat Chrysler samensmelten.

De samenwerking tussen Renault en de Japanners staat onder druk, sinds voormalig topman Ghosn werd opgepakt op verdenking van financiƫle fraude. In maart verklaarden de drie autobouwers elkaar opnieuw de liefde, onder meer door het opstellen van een nieuwe structuur.

De Franse staat reageerde gisteren al op berichten over een mogelijke fusie. Volgens een functionaris stemt Frankrijk alleen in met een fusie als die goed is voor de banen en de belangen van Frankrijk. De Franse overheid bezit 15 procent van de aandelen van Renault.