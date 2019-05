Na maanden onderhandelen straks duidelijkheid over zetels Eerste Kamer

Zo werken de Eerste Kamerverkiezingen

Niet iedere stem telt vandaag even zwaar mee: hoe meer inwoners een provincie of eiland in Caribisch Nederland heeft, hoe meer gewicht de lokale Statenleden in de schaal leggen. De 'stemwaarde' van Statenleden in Zuid-Holland is bijvoorbeeld bijna 7 keer zo groot als de waarde van die uit Zeeland. En 167 keer zo groot als die van de leden van het kiescollege op Saba.

Er spelen nog meer getallen een rol. Een rekenvoorbeeld. Stel: in Gelderland krijgt partij X 8 stemmen. Dat aantal wordt dan vermenigvuldigd met de stemwaarde van Gelderland, dat is 377. Uit die vermenigvuldiging rolt een stemcijfer, in dit fictieve voorbeeld 3016. Om te berekenen hoeveel zetels partij X dan uiteindelijk in de Eerste Kamer krijgt, worden alle stemcijfers van de partij in Nederland bij elkaar opgeteld. Dat totaal wordt gedeeld door de kiesdeler.