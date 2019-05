A12 vanuit Duitsland dicht door ongeluk bij Zevenaar

De A12 vanuit Duitsland is in de richting van Arnhem dicht door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat de afsluiting tot diep in de middag duurt. Ook in de andere richting zijn rijstroken afgesloten.

Een vrachtwagen schoot als gevolg van een klapband door de middenvangrail en kwam op de andere weghelft terecht. Daarbij raakte de truck meerdere auto's.

Bij het ongeluk raakten drie mensen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de politie konden de automobilisten zelf uit hun auto komen. De vrachtwagenchauffeur zat enige tijd bekneld.

De vertraging op de A12 is fors. Verkeer van Arnhem richting de Duitse grens kan beter rijden via Nijmegen en Boxmeer, over de A50, A73 en A77. Het verkeer vanuit Duitsland wordt omgeleid via de A77.