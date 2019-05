Diemen boos over Roemenen die niet konden stemmen

Burgemeester Boog van Diemen is woedend dat honderden Roemenen gisteren niet hebben kunnen stemmen in zijn gemeente. Hij noemt dat op Facebook "een zeer kwalijke zaak" en vraagt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om de Roemeense autoriteiten hierover aan te spreken.

Roemenen konden gisteren niet alleen stemmen voor het Europees Parlement, maar ook over een referendum over een mildere aanpak van corruptie in hun land. Dat stemmen kon maar op een paar plekken in Nederland, onder meer in Diemen en Den Haag.

Volgens burgemeester Boog waren er bij de stembureaus veel te weinig faciliteiten en mensen om goede verkiezingen te kunnen houden. Met lange rijen tot gevolg. "Veel mensen konden na sluiting van de stembureaus niet stemmen, ook al stonden zij al uren in de rij, soms al acht uur lang. Schande!", schrijft hij op Facebook.

Volgens de Roemeense wet mogen alleen mensen die na sluitingstijd in een stembureau aanwezig zijn nog stemmen, niet de mensen die buiten in de rij staan. De Roemeense autoriteiten kozen niet voor een langere openingstijd van de stembureaus.

Verzoek om versterking

Een verzoek van Boog aan de Roemeense ambassade om versterking zodat het stemmen sneller zou verlopen, is niet gehonoreerd. Daardoor konden honderden mensen die naar Diemen waren gekomen hun stem niet uitbrengen. "Dit is in vele andere steden in Europa ook gebeurd. Dat is uit democratisch standpunt een zeer kwalijke zaak."

Verslaggever Marc Hamer sprak gisteren een aantal Roemenen die in de rij stonden in Diemen. Vooral het referendum dat bepaalde vormen van corruptie minder strafbaar wil stellen, trok veel mensen naar de stembus. "Wij willen dingen veranderen in Roemeniƫ", zei een van hen. "De partij is daar is heel corrupt, daarom komen er zo veel mensen, ze willen die partij weg hebben."

Burgemeester Boog zei gisteren al dat hij van Roemenen uit de rij had gehoord dat de verkiezingen bewust zo waren georganiseerd dat veel mensen hun stem niet zouden kunnen uitbrengen.

Ook in Den Haag wachtten Roemeense kiezers urenlang. Na sluiting van de stembureaus greep de ME in, omdat mensen boos over de hekken van de ambassade klommen en op de deur bonsden.

Corruptie legaliseren

Het referendum waarover de Roemenen konden stemmen, gaat over de vraag of bepaalde vormen van corruptie gelegaliseerd moeten worden. "Het zijn extreme justitiewetten die de regering er al een paar jaar doorheen probeert te krijgen", zei correspondent Mitra Nazar in het NOS Radio 1 Journaal. "Volgens de regering zijn de wetten nodig omdat de gevangenissen vol zitten en omdat ze vinden dat er een onterechte heksenjacht bezig is op politici en ambtenaren."

Niet alleen in Nederland stonden lange rijen Roemenen die hun stem wilden uitbrengen, ook in andere landen in Europa was dat het geval. "Je ziet dat mensen weinig vertrouwen hebben in hun regering", zei Nazar.

Of de problemen bewust zijn veroorzaakt om te voorkomen dat mensen konden stemmen, is volgens de correspondent niet te zeggen. "Chaotische bureaucratie is ook niet uit te sluiten. Maar mocht het toch zo zijn, dan heeft het gezien de verkiezingsresultaten niet geholpen, want de regeringspartij is bij de verkiezingen flink afgestraft."