Grote winst voor Brexit Party in Verenigd Koninkrijk, Conservatieven vijfde

De Brexit Party van Nigel Farage heeft ruim een derde van de Britse stemmen gekregen bij de Europese verkiezingen. De partij, die voor het eerst meedeed, behaalde 31,6 procent van de stemmen. Dat is fors meer dan de nummer twee, de pro-Europese Liberal Democrats met 20,3 procent. Zij haalden 13,4 procentpunt meer dan bij de vorige verkiezingen.

De Conservatieven van vertrekkend premier May haalden bij de vorige verkiezingen nog 24 procent, maar komen nu uit op 9,1 procent. Daarmee zijn ze de vijfde partij. Labour en de Groenen zijn groter, met respectievelijk 14,1 procent (een verlies van 11,3 procentpunt) en 12,1 procent (+4,2).

UKIP, de vorige partij van Farage, verliest alle 24 zetels in het Europees Parlement.

Plek aan tafel

Farage wil dat zijn overwinning direct wordt omgezet in concrete acties. Zo eist hij een plek aan tafel bij de onderhandelingen over de brexit. En als dat niet gebeurt, zo dreigt hij, zet hij de Britse politiek "op z'n kop".

"We moeten onderdeel zijn van het team nu, dat is duidelijk", zei Farage na afloop. Hij geeft er de voorkeur aan dat er op 31 oktober, wanneer de Britten de Europese Unie verlaten, geen uittredingsdeal met de EU is. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Farage ook echt bij de gesprekken mag aanschuiven.

Anti- en pro-brexit

Uit de uitslag is op te maken dat de anti-brexit-partijen meer stemmen hebben gekregen dan de partijen die het liefst zo snel mogelijk uit de Europese Unie willen. De Liberal Democrats, Groenen, SNP, Change UK en Plaid Cymru uit Wales behaalden bij elkaar 40,4 procent van de stemmen, de pro-brexit-partijen Brexit Party en UKIP 34,9 procent.

Zo'n 37 procent van de Britten ging naar de stembus.