EU-uitslagen komen binnen: de opvallendste zaken op een rij

De eerste uitslagen voor de EU-verkiezingen druppelen binnen. Die bevestigen wat de exitpolls al aangaven: de groenen en de populisten winnen, de christendemocratische en sociaaldemocratische fracties in het Europees Parlement moeten het de komende vijf jaar met minder zetels doen.

De officiële resultaten in Frankrijk geven aan dat de partij van Marine Le Pen inderdaad heeft gewonnen. De Rassemblement National staat met ruim 80 procent van de stemmen geteld op 24,5 procent, En Marche van president Macron op 21,5 procent. Wel moeten er nog enkele grote steden binnenkomen, daar scoort Macron waarschijnlijk beter. De Groenen werden de derde partij.

'Volk wil verandering in Burssel'

In Spanje is al 85 procent van de stemmen geteld. De sociaaldemocraten van premier Sánchez hebben overtuigend gewonnen met bijna 33 procent. De Partido Popular deed het opnieuw slecht, net als bij de laatste landelijke verkiezingen eind april. Volgens de Spaanse Kiesraad halen drie Catalaanse politici een zetel in het Europees Parlement, onder wie Carles Puigdemont. Een van de gekozen politici, Oriol Junqueras, zit in Madrid in de cel.

In Hongarije zijn alle stemmen nagenoeg geteld. Órbans Fidesz-partij haalt daar de absolute meerderheid: 52 procent. Dat komt neer op 13 van de 21 voor Hongarije beschikbare zetels in het parlement. Veel christendemocratische partijen keken met een schuin oog naar het land. Órbans partij maakt deel uit van de Europese christendemocratische fractie, maar Fidesz is geschorst. Volgens Órban laat de uitslag zien dat de Hongaarse bevolking "verandering wil in Brussel".