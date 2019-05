Timmermans gaat nog steeds voor voorzitterschap commissie

Frans Timmermans wil nog steeds de voorzitter worden van de Europese Commissie, ondanks het verlies van de sociaaldemocraten in Europa. "Ik probeer een meerderheid te krijgen op basis van een progressief en sociaal programma", reageerde hij vanavond laat.

Hij zei dat het verlies niet als een verrassing kwam. Vooral het verlies van de Duitse SPD doet pijn. "Dat heeft ook heel veel te maken met zaken in Duitsland, daar moet de SPD ook naar kijken", zei Timmermans. Daarbij tekende hij aan dat in andere landen, zoals Spanje, Portugal, Zweden, Finland en Malta de sociaaldemocraten hebben gewonnen. Net als in Nederland, waar de PvdA de grootste is geworden met zes zetels. Timmermans noemde dat een fantastisch resultaat.

Het verlies van de grote sociaaldemocratische en christendemocratische fracties in het Europees Parlement en de winst van de groenen en de populisten maakt het moeilijker om coalities te vormen. "Realiteit is dat Europa verdeelder is dan eerder, maar er is wel een mogelijkheid om een progressieve meerderheid te krijgen in het Europees Parlement." Die moet iets doen aan de klimaatcrisis, aan de onrechtvaardigheid en aan de noodzaak om bedrijven belasting te laten betalen, zei Timmermans.

'Nationalisme geen oplossing'

De winst van de populisten zorgt volgens de 'Spitzenkandidat' ook voor de uitdaging om Europeanen ervan te overtuigen dat een terugkeer naar het nationalisme geen enkele oplossing biedt.

Wat de uitslag betekent voor zijn kansen om de Europese Commissie te leiden, zegt Timmermans niet te weten. "Ik stel nog steeds een progressief programma voor, waarmee onderwerpen goed aangepakt worden. Dat staat voor mij voorop, dan eens kijken hoeveel mensen we daar achter kunnen krijgen en dan eens kijken wie daar het beste leiding aan kan geven."

Manfred Weber, de kandidaat van de christendemocratische fractie die de grootste blijft in het parlement. claimde vanavond de overwinning al. Volgens Timmermans past de verliezers, hemzelf incluis, een beetje bescheidenheid. "Een overwinning claimen lijkt me overdreven."