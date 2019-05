Vlaams Belang stevent af op overwinning bij nationale verkiezingen

Het uiterst rechtse Vlaams Belang lijkt de grote winnaar te worden van de Belgische parlementsverkiezingen. Dat blijkt uit een eerste prognose.

Vlaams Belang wordt in Vlaanderen naar verwachting drie keer zo groot en stijgt naar 18 procent. Het zou daarmee de tweede partij zijn. De Vlaams-nationalistische partij N-VA van Bart De Wever krimpt, maar blijft met 25,5 procent de grootste in Vlaanderen.

De verwachte winst voor groene partijen valt wat tegen. Groen zal naar verwachting 10 procent van de stemmen halen. De traditionele partijen SP.A, Open VLD en CD&V leveren alle in.

De prognose voor het federaal parlement ziet er voor de Vlaamse partijen nagenoeg hetzelfde uit.

Wallonië

In Wallonië komen de resultaten langzamer binnen. Een eerste exitpoll wijst op verkiezingswinst voor de groene partij Ecolo. De sociaaldemocraten van de PS lijken daar goed stand te houden, net als in Brussel. In beide gewesten is PS op dit moment veruit de grootste partij.

In België werd vandaag gestemd voor het regionale parlement, het federale parlement en het Europees parlement. Dat betekent dat er naast de 150 leden van het federale parlement en 21 parlementsleden in Brussel, wordt gestemd voor parlementen in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige en Franstalige gemeenschappen. In het land geldt een stemplicht.