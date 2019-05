Prognose: Groenen grote winnaar in Duitsland, fors verlies SPD, CDU

Uit de eerste Duitse prognoses blijkt dat de Groenen flink hebben gewonnen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ze zouden op 22 procent van de stemmen uitkomen, een winst van 10 procentpunt. Daarmee zijn de Groenen achter de combinatie CDU/CSU Merkel de tweede partij geworden.

Zowel CDU/CSU als de SPD verliest fors met een daling van respectievelijk 7,3 en 11,8 procentpunt. De combinatie CDU/CSU komt uit op 28 procent van de stemmen, coalitiepartner SPD komt uit op 15,5. Correspondent Judith van de Hulsbeek zegt dat vooral het verlies van de SPD opvalt. "Het verlies was wel al ingeschat in de peilingen, maar dat het zoveel zou zijn dat komt toch echt wel als een schok voor de SPD."

Alternative fur Deutschland wint 3,4 procentpunt en komt uit op 10,5. De opkomst in Duitsland was met 59 procent hoog. De Duitse Groenen zeggen dat de forse winst een signaal is dat er meer klimaatbeleid moet komen. "We zullen de stem van de klimaatbeweging op straat in het parlement vertegenwoordigen."