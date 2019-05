Voorlopige opkomst Frankrijk fors hoger, Italië blijft gelijk

De voorlopige opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement is in Frankrijk fors hoger dan bij de stembusgang van 2014. Om 12.00 uur was 19,26 procent van de Fransen gaan stemmen, bij de vorige verkiezingen was dat op dat tijdstip nog 15,7 procent.

In Italië bleef de opkomst min of meer gelijk. De tussentijdse opkomst werd rond het middaguur vastgesteld op 15,75 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in 2014. Correspondent Mustafa Marghadi wijst erop dat het op veel plekken regent in Italië.

Hoewel in Nederland op donderdag al gestemd werd, waarbij de PvdA als verrassende winnaar uit de bus kwam, zijn de verkiezingen in het overgrote deel van de EU-lidstaten vandaag. Prognoses komen vanavond.