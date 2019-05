PKK-sympathisanten beëindigen hongerstaking na oproep voorman Öcalan

Duizenden sympathisanten van de gevangen PKK-leider Öcalan hebben hun hongerstaking beëindigd nadat hun voorman hen daar vanmorgen toe had opgeroepen. Dat heeft de Koerdische oppositiepoliticus Leyla Güven, die 200 dagen geleden het initiatief nam voor de actie, in Diyarbakir bekendgemaakt.

De hongerstaking was bedoeld om de autoriteiten ertoe te bewegen Öcalan niet langer volledig geïsoleerd gevangen te houden. Güvens voorbeeld werd door zo'n 3000 gedetineerde PKK'ers en oppositiepolitici nagevolgd.

Bezoek van advocaten

"Kameraden die zich hebben toegelegd op hongerstakingen en vasten, ik verwacht dat jullie je protest beëindigen", liet Öcalan weten in een verklaring die vanochtend in Istanbul werd voorgelezen door een van zijn advocaten. Enkele uren later werd duidelijk dat aan de oproep gevolg werd gegeven. Het doel van de actie is bereikt, stelde Güven.

Begin deze maand mochten advocaten voor het eerst in acht jaar tijd de PKK-leider weer bezoeken in zijn gevangenis op een eiland in de Zee van Marmara. Afgelopen woensdag kon Öcalan opnieuw met zijn raadslieden overleggen.

Öcalans PKK is een militante organisatie die strijdt voor meer autonomie van de Koerden. De PKK wordt door Turkije, de EU en de VS bestempeld als terroristische organisatie. Öcalan werd in 1999 in Kenia door Turkse elitetroepen gepakt en meegevoerd naar Turkije. Daar kreeg hij levenslang opgelegd.