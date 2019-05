Israëliërs betogen tegen wetswijziging voor immuniteit Netanyahu

Gisteravond hebben tienduizenden Israëliërs in Tel Aviv gedemonstreerd tegen politieke initiatieven om gerechtelijke vervolging van demissionair premier Netanyahu te voorkomen. Opvallend was dat vrijwel alle partijen van de versnipperde oppositie aanwezig waren bij de protestbijeenkomst. Schattingen over het aantal betogers lopen uiteen van 20.000 tot 80.000 mensen.

Premier Netanyahu kreeg bij de verkiezingen vorige maand genoeg stemmen om opnieuw een coalitie te vormen, ondanks het feit dat justitie hem wil aanklagen wegens fraude en omkoping in drie zaken. In oktober moet Netanyahu voor de procureur-generaal verschijnen voor een hoorzitting. Hij heeft steeds gezegd dat hij niet van plan is af te treden als hij wordt aangeklaagd en spreekt van een politieke heksenjacht.

Macht Hoge Raad inperken

Loyale partijgenoten van Likud zijn bezig met een wetsvoorstel om alle Knessetleden en ook de premier parlementaire immuniteit te verlenen. Tegelijkertijd stuurt Netanyahu aan op een wet die het parlement de bevoegdheid geeft om de Hoge Raad te overrulen als die bepaalt dat een politicus onder verdenking niet langer onschendbaar is.

De oppositie is hier woedend over en zegt dat dergelijke ingrepen de Israëlische democratie in gevaar brengen. Oppositieleider Lapid zei bij de manifestatie in Tel Aviv dat Netanyahu de macht van de Hoge Raad wil inperken om zelf uit de cel te blijven. "Hij brengt het land aan de rand van de afgrond. We zullen dat niet toestaan", aldus Lapid.

Tijdsdruk

Netanyahu is nog druk bezig een coalitie met ultrarechtse en religieuze partijen te formeren. Het merendeel van die partijen heeft al toegezegd immuniteit voor Netanyahu te steunen.

De tijd begint te dringen, want woensdag is de wettelijke deadline en moet er een regering zijn. Maar op het heikele punt van aanscherping van de dienstplicht voor streng religieuze joden is nog geen overeenstemming.