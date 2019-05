Wekdienst 26/5: Europa kiest en laatste dag museum Boijmans voor verbouwing

Goedemorgen! Als je nog een keer naar museum Boijmans van Beuningen wil, kun je dat beter vandaag doen, want vanaf morgen is het museum zeven jaar lang gesloten vanwege een verbouwing. En in 21 landen kan vandaag worden gestemd voor de EU-verkiezingen.

Vandaag is er vrij veel bewolking en vooral in het noorden kan nog wat lichte regen vallen. In het zuiden breekt de zon vaker door. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 22 graden. Mogelijk dat er in de middag in het binnenland zeer lokaal een bui valt. In de avond gaat het vanuit het noordwesten geleidelijk regenen. De westelijke wind is matig tot krachtig.