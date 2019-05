Havenpolitie Rotterdam vindt 14 illegalen in vrachtwagen

De chauffeur van de vrachtwagen is eveneens aangehouden; ook zijn nationaliteit is niet bekend.

Er worden geregeld verstekelingen aangetroffen in vrachtauto's die naar het Verenigd Koninkrijk willen oversteken. Begin deze maand trof de marechaussee zeven mannen aan in een koeltrailer, vlak voordat de vrachtauto de ferry naar Engeland op wilde rijden. Op 11 mei werden in Vlaardingen 34 mensen uit een vrachtwagen gehaald en twee dagen later werden 21 mensen in een verborgen ruimte in een trailer aangetroffen.