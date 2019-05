Onbekende gooit brandend voorwerp tegen politiebureau Eindhoven

Vanochtend vroeg is een brandend voorwerp gegooid tegen het hoofdbureau van de politie in Eindhoven. De dader is onbekend. Volgens de politie is er lichte schade ontstaan aan de ingang.

Het voorwerp werd rond 06.15 uur gegooid tegen de ingang van het bureau aan de Mathildelaan. Politiemensen die binnen aan het werk waren, konden de vlammen snel blussen.

De technische recherche onderzoekt om wat voor voorwerp het ging. Ook worden camerabeelden van het incident bekeken.

De politie heeft nog geen idee wie de dader is. "Het was in elk geval niet iemand die uit het politiebureau kwam lopen", zegt een woordvoerder. "Geen klant van ons dus."