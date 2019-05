Laatste stemdag EU-verkiezingen, dit kun je verwachten

Zoals je hierboven kunt zien gaan de stembureaus in Italië als laatste dicht. Vanaf dat moment komen de daadwerkelijke uitslagen binnen, voor zover de uitkomst op dat moment bekend is. Het Europarlement komt zondagavond met een prognose van de nieuwe zetelverdeling in het parlement.

Maandagochtend is naar verwachting de uitslag van ongeveer 300 van de 355 Nederlands gemeenten bekend. Een aantal gemeenten is niet van plan om zondag of in de nacht op maandag uitslagen door te geven, dus die komen later.