Ieren willen makkelijker scheiden

De Ieren hebben massaal voor een versoepeling van de regels voor scheiden gekozen. In een referendum over een grondwetswijziging stemde meer dan driekwart van de kiezers voor minder strenge regels.

Momenteel is nog in de grondwet vastgelegd dat echtparen vier jaar gescheiden van tafel en bed moeten leven voordat er een scheiding kan worden aangevraagd. De regering is van plan dat terug te brengen naar twee jaar.

Voorstanders van de versoepeling zijn blij met de uitkomst. "Zo kunnen we mensen helpen die in gevaar verkeren of in financieel of emotioneel kwetsbare situaties zitten", zei de voorzitter van een mensenrechtenorganisatie.

Veranderend Ierland

In het katholieke Ierland is scheiden pas toegestaan sinds 1995. Toen ging een kleine meerderheid van 50,3 procent akkoord met invoering ervan. Desalniettemin kent het land nog altijd het laagste scheidingspercentage van de EU, ruim drie keer minder dan in Nederland.

Recentelijk heeft het land meer grondwetswijzigingen aan de burgers voorgelegd. Zo stemde een meerderheid in 2015 in met het homohuwelijk en werd vorig jaar abortus gelegaliseerd.