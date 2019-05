Regering en oppositie Venezuela naar Oslo voor gesprekken

Vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering en oppositieleider Guaidó zijn teruggekeerd naar Noorwegen om een oplossing te vinden voor de patstelling in het land. De komende week spreken ze met bemiddelaars van de Noorse regering.

Het is nog niet duidelijk of de twee partijen elkaar ook rechtstreeks zullen spreken. Tijdens een eerdere ronde gesprekken gingen oppositie en regering niet samen om tafel. Guaidó betichtte de regering van tijdrekken, Maduro zei dat de oppositieleider alleen uit was op zijn val.

Begin dit jaar riep oppositieleider Guaidó zich uit tot interim-president. Hoewel hij werd erkend door meer dan vijftig landen, lukte het hem niet om zittende president Maduro te verjagen.

Guaidó probeerde eind vorige maand de regering definitief te laten vallen, maar zijn oproep aan het leger om over te lopen liep op niets uit. Sindsdien zit het land in een impasse.

Ervaring met bemiddeling

Noorwegen kent een lange geschiedenis van bemiddeling bij conflicten. Zo lukte het in 2002 het conflict met de Sri Lankaanse Tamil Tigers op te lossen, onderhandelden er tien jaar later Colombia en de FARC-rebellen en werd er in 1993 een akkoord gesloten tussen Israël en de Palestijnen.

Over de nieuwe ronde Venezolaanse gesprekken heeft de VS al laten weten dat er beperkte bewegingsruimte is. "Het enige waar over valt te praten zijn de voorwaarden voor het vertrek van Maduro. We hopen dat de gesprekken daarover gaan", zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. "Als dat gebeurt, hopen we dat vooruitgang mogelijk is."

President Maduro bedankte Noorwegen voor de bemiddeling en zei dat zijn delegatie de stem van het volk vertegenwoordigt. "We zullen er alles aan doen om vrede te krijgen."