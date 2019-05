Grote brand bij afvalverwerker in Hengelo

In Hengelo woedt een grote brand bij afvalverwerker Twence. Volgens de brandweer woedt de brand in een bedrijfspand van 10.000 vierkante meter dat gebruikt wordt voor compostering.

Brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De rook van de brand trekt over de binnenstad van Hengelo. Dat kan stankoverlast geven. De brandweer waarschuwt inwoners uit de rook te blijven, "want rook is nooit gezond".

Omdat het om een grote uitslaande brand gaat, zijn er veel hulpdiensten opgeroepen naar het bedrijventerrein te komen. De brandweer roept verkeersgebruikers op ruimte te maken voor de wagens.