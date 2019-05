Duncan Laurence verrassende vervanger op Pinkpop

Duncan Laurence gaat naar Pinkpop. De winnaar van het Eurovisie Songfestival treedt volgens De Limburger op 10 juni op. Voor Laurence wordt het zijn eerste grote festival. Hij vervangt het Zweedse popduo First Aid Kit dat vorige week afzegde wegens gezondheidsredenen.

Laurence is op dit moment de populairste artiest van Nederland. Zijn tournee van elf concerten langs de grotere zalen in Nederland was na zijn succes in Tel Aviv direct uitverkocht. Ook voor zijn optreden in de Amsterdamse poptempel Paradiso zijn geen kaarten meer.

De zanger won vorig weekend met Arcade als eerste Nederlandse inzending sinds 1975 het Eurovisie Songfestival. De dag erna brak hij het Nederlands Spotify-record met 1,24 miljoen streams binnen 24 uur.